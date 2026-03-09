Das ist ein Doppel-Schlag für Trump im Iran-Krieg: der Ölpreis zwischenzeitlich mit dem größten Anstieg der Geschichte, und mit der Ernennung von Khamenei 2.0 ist ein "Deal" praktisch ausgeschlossen! Das bedeutet einerseits, dass der Iran-Krieg länger dauern wird, weil Khamenei 2.0 nach der Tötung seiner gesamten Familie keinen Deal mit Trump machen wird - und darüber hinaus faktisch der Vertreter der radikalen Revolutionsgarden ist, die den Krieg gegen die Golfstaaten weitertreiben wollen. Gleichzeitig setzt der Ölpreis Trump unter Druck - und solange die Strasse von Hormus faktisch nicht befahrbar ist, wird der inflationäre Druck weltweit zunehmen! Trump hat also ein Zeitproblem und hat faktisch die Kontrolle verloren.

Hinweise aus Video:

1. Fugmann's Trading Woche - Rabatt bis 09.03.2026 (Werbung):

https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

2. Ölpreis-Explosion auf 120 Dollar: Iran-Krieg zwingt Förderkürzung

Das Video "Ölpreis-Explosion, Khamenei 2.0: Doppelschlag für Trump im Iran-Krieg! " sehen Sie hier..