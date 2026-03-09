    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    Ölpreis-Explosion, Khamenei 2.0: Doppelschlag für Trump im Iran-Krieg!

    Das bedeutet, dass der Iran-Krieg länger dauern wird, weil Khamenei 2.0 nach der Tötung seiner gesamten Familie keinen Deal mit Trump machen wird

    Das ist ein Doppel-Schlag für Trump im Iran-Krieg: der Ölpreis zwischenzeitlich mit dem größten Anstieg der Geschichte, und mit der Ernennung von Khamenei 2.0 ist ein "Deal" praktisch ausgeschlossen! Das bedeutet einerseits, dass der Iran-Krieg länger dauern wird, weil Khamenei 2.0 nach der Tötung seiner gesamten Familie keinen Deal mit Trump machen wird - und darüber hinaus faktisch der Vertreter der radikalen Revolutionsgarden ist, die den Krieg gegen die Golfstaaten weitertreiben wollen. Gleichzeitig setzt der Ölpreis Trump unter Druck - und solange die Strasse von Hormus faktisch nicht befahrbar ist, wird der inflationäre Druck weltweit zunehmen! Trump hat also ein Zeitproblem und hat faktisch die Kontrolle verloren.

    Hinweise aus Video:

    1. Fugmann's Trading Woche - Rabatt bis 09.03.2026 (Werbung):
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

    2. Ölpreis-Explosion auf 120 Dollar: Iran-Krieg zwingt Förderkürzung

     

    Das Video "Ölpreis-Explosion, Khamenei 2.0: Doppelschlag für Trump im Iran-Krieg! " sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
