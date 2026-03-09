    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Lanxess-Discount-Puts mit bearishen Seitwärtschancen

    Wer die Markteinschätzung vertritt, dass sich der Aktienkurs in den nächsten Monaten zwar wieder etwas erholen könnte, aber das Erholungspotenzial begrenzt sein wird, könnte einen Blick auf Discount-Puts werfen.

    Die Aktie des im MDAX gelisteten Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr kräftig unter Druck. Seit ihrem 12-Monatshoch vom 10.3.25 bei 32,91 Euro gab der Aktienkurs bis zum 6.3.26 zum 61 Prozent auf 12,96 Euro nach. Zuletzt beschleunigte die Nachricht um den nicht vollzogenen Ausstieg aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit einem Finanzinvestor den Kursrutsch der von der Mehrheit der Experten als Verkauf eingestuften Lanxess-Aktie.

    Wer die Markteinschätzung vertritt, dass sich der Aktienkurs in den nächsten Monaten zwar wieder etwas erholen könnte, aber das Erholungspotenzial begrenzt sein wird, könnte einen Blick auf Discount-Puts werfen. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie sogar bei einem Kursanstieg des Aktienkurses Chancen auf positive Rendite.

    Discount-Put mit Floor bei 15 Euro

    Der Morgan Stanley-Discount-Put-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 17,50 Euro, Floor bei 15 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000MM7VV48, wurde beim Aktienkurs von 13,50 Euro mit 2,01 – 2,11 Euro gehandelt. Wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 15 Euro befindet, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Floor, im konkreten Fall mit (17,50 – 15) = 2,50 Euro zurückbezahlt.

    Somit ermöglicht dieser Discount-Put in drei Monaten bei einem bis zu einen 11,11-prozentigen Kursanstieg 15 Euro die Chance auf einen Ertrag von 18,48 Prozent (=33 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Floors, so wird der dann aktuelle Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei einem Aktienkurs 15,50 Euro wird der Schein mit 2,00 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 17,50 Euro wird der Schein nahezu wertlos ausgebucht.  

    Discount-Put mit Floor bei 15 Euro und längere Laufzeit   

    Mit einem Schein mit den gleichen Austattungsmerkmalen und längerer Laufzeit lassen sich die Renditechancen etwas aufbessern. Der Morgan Stanley-Discount-Put mit Basispreis bei 17,50 Euro, Floor bei 15 Euro, BV 18.9.26, ISIN: DE000MM7VV71, wurde beim genannten Aktienkurs mit 1,95 – 2,05 Euro taxiert. Da auch dieser Schein am Ende mit 2,50 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Lanxess-Kurs am Bewertungstag unterhalb des Floors bei 15 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten sechs Monaten bei einem Kursanstieg von bis zu 11,11 Prozent einen Gewinn in Höhe von 21,95 Prozent (=42 Prozent pro Jahr).

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Verfasst von Walter Kozubek
