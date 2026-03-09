Aroundtown Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,32 % - 09.03.2026

Die Aroundtown Aktie ist bisher um -5,32 % auf 2,5820€ gefallen. Das sind -0,1450 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Aroundtown Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,5820€, mit einem Minus von -5,32 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Aroundtown-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,00 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Aroundtown Aktie damit um -10,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aroundtown +1,77 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,19 % geändert.

Aroundtown Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,90 % 1 Monat -3,88 % 3 Monate +2,00 % 1 Jahr +11,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Aroundtown (AT) sowie die GCP-Transaktion: Die 4:1-Tauschquote, Dividendenfrage bei GCP und FFO ca. 1,06 werden diskutiert; offizielle GCP-Zahlen inkl. Dividendenvoraussage kommen am 11.03, AT bleibt der maßgebliche Einflussnehmer. Q4-NAV rückläufig durch steigende Zinsen (etwa 105 Mio. NAV-Verlust), danach mehr Verkäufe; 61-Cent-Gewinn 2025; Investitionen in Hotels, London-Projekte und Deutschland gelten als Treiber für die zukünftige Performance.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,96 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -5,48 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -4,81 %. Vonovia verliert -3,98 %

Aroundtown Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.