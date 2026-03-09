Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 1.598 auf Tradegate (09. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,49 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.037,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +4,58 %/+35,34 % bedeutet.