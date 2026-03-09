IPO/AKTIE IM FOKUS
Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart
- Gabler startet bei 47,20€ über Ausgabepreis44€
- Rüstungswerte bleiben im Iran-Konflikt robuste
- Rheinmetall,Renk,TKMS fallen, Hensoldt legt zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Marinetechnikspezialist Gabler ist am Montag im sehr schwachen Börsenumfeld erfolgreich gestartet. Erstmals gehandelt wurden die Papiere der Lübecker zu 47,20 Euro und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 44 Euro. Dabei kamen ihnen zugute, dass die Rüstungswerte im durch den Iran-Krieg geopolitisch noch brisanteren Umfeld relativ robust bleiben. Rheinmetall , Renk und TKMS verlieren zwar, markieren anders als Dax und MDax aber keine neuen Jahrestiefs. Hensoldt legen sogar zu./ag/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 1.598 auf Tradegate (09. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,49 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.037,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +4,58 %/+35,34 % bedeutet.
Dank Börsengang wurde / wird der NAV für die Altaktionäre ja krass gut gesteigert. Prima .