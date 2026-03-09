Argo berichtet über positive vorläufige Ergebnisse im Rahmen von Tests von graphenverstärktem Zement für Stuckanwendungen und 3D-Konstruktionsdruck

Vancouver, British Columbia – 9. März 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO)(OTCQB: ARLSF)(FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Produkten für Bau- und Landwirtschaftsanwendungen spezialisiertes Unternehmen, berichtet über positive vorläufige Ergebnisse aus Tests zur Einbindung von Graphendispersion in Werkstoffe auf Zementbasis für Stuck-Kratzputzanwendungen und Zementformulierungen, die für den 3D-Konstruktionsdruck vorgesehen sind.

Im Rahmen des Prüfprogramms wurde eine mit Graphen verstärkte Zementmischung im Vergleich mit einer herkömmlichen Zementformulierung bewertet. Während der Prüfung wurde Argos Zusatzstoff auf Graphenbasis in einem ganz bestimmten Mischverhältnis direkt mit der zementbasierten Kratzputzmischung vermengt und die entsprechenden Auswirkungen auf Verarbeitbarkeit, Haftung und Frühfestigkeit beurteilt.

Ersten Beobachtungen zufolge zeigte die graphenverstärkte Formulierung bei der Anwendung eine verbesserte Konsistenz und Streichfähigkeit und auch während des Mischens bzw. Auftragens gab es keine Probleme. Das Unternehmen konnte im Vergleich zur standardmäßigen Kratzputzformulierung verbesserte Haftungseigenschaften und eine deutlich dichtere Oberfläche feststellen.

Im Rahmen der Vergleichstests wurden auch die Wasserdurchlässigkeitseigenschaften des graphenverstärkten Zementkratzputzes im Vergleich zur herkömmlichen Kontrollmischung bewertet. Nach einer angemessenen Aushärtungszeit war unter den Prüfbedingungen kein vollständiges Eindringen von Wasser durch den graphenverstärkten Kratzputz festzustellen. Diese Beobachtung deckt sich auch mit den Leistungseigenschaften von graphenverstärkten Zementwerkstoffen, über die bereits berichtet wurde.

Das Unternehmen setzt die Beobachtungen zusätzlicher Leistungsindikatoren wie Aushärtungsverhalten, Frost-Tau-Beständigkeit, beschleunigte Wind- und Wärmeeinwirkung, Oberflächenfestigkeitsentwicklung und Kompatibilität mit nachfolgenden Braun- und Feinputzschichten fort. In den kommenden Tagen und Wochen werden ergänzende Daten erhoben, um langfristige Leistungsfaktoren wie Rissbeständigkeit, Haltbarkeit und strukturelle Stabilität genauer zu bewerten.

Argo prüft derzeit eine mögliche Anwendung seiner Graphendispersionstechnologie in für den 3D-Konstruktionsdruck vorgesehenen Zementformulierungen, wo Verbesserungen in den rheologischen Eigenschaften sowie der Materialkohäsion und strukturellen Festigkeit zu einer effizienteren additiven Fertigung von Betonkonstruktionen beitragen könnten.

„Die ersten Beobachtungen im Rahmen dieses Prüfprogramms sind sehr vielversprechend“, freut sich Scott Smale, President und CEO von Argo Graphene Solutions Corp. „Es hat sich wiederholt gezeigt, dass Technologien zur Verstärkung von Zement mittels Graphen die Leistungseigenschaften von Bauwerkstoffen verbessern können. Wir freuen uns auf die Durchführung der noch ausstehenden Prüfphasen und sind zuversichtlich, Fortschritte in Richtung einer möglichen kommerziellen Anwendung erzielen zu können.“

Das Unternehmen rechnet damit, das laufende Prüfprogramm im Laufe der kommenden Woche abzuschließen, und wird die Ergebnisse im Rahmen seiner umfassenderen Strategie zur Entwicklung graphenverstärkter Bauwerkstoffe bewerten.

Über den Markt für 3D-Wohnbau und Graphen

Der 3D-Druck im Bauwesen („3D-Konstruktionsdruck“ oder „3DCP“) entwickelt sich zu einem wachstumsstarken Segment der internationalen Baubranche. Sowohl Regierungen als auch Baufirmen suchen nach schnelleren und effizienteren Methoden, um dem Mangel an Wohnraum und den steigenden Baukosten entgegenzuwirken.

Unabhängige Marktforschungsinstitute prognostizieren dem Sektor ein enormes Wachstum. Laut Schätzungen von Grand View Research wurde der internationale Markt für 3D-Konstruktionsdruck im Jahr 2024 mit rund 53,9 Mio. USD bewertet und dürfte bis zum Jahr 2030 auf 4,18 Mrd. USD anwachsen, was die rasche Akzeptanz von automatisierten Konstruktionstechnologien verdeutlicht.¹

Mehrere strukturelle Faktoren sind hier als Wachstumstreiber in diesem Sektor zu nennen:

- Weltweite Wohnraumknappheit, die skalierbare Gebäudelösungen erfordert

- Fachkräftemangel in der gesamten Bauindustrie

- Schnellere Bauzeiten durch automatisierte Bausysteme

- Weniger Materialabfall und verbesserte Nachhaltigkeit

Im 3D-Konstruktionsdruck werden automatisierte Extrusionssysteme verwendet, die strukturelle Bauteile durch schichtweises Auftragen von zementartigen Materialien herstellen. Für diese Systeme sind spezielle Materialformulierungen erforderlich, die in der Lage sind, Pumpbarkeit, Fließkonsistenz, Verarbeitbarkeit und frühe strukturelle Integrität in Einklang zu bringen und gleichzeitig eine langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten.

Argo ist der Ansicht, dass graphenverstärkte Zementwerkstoffe einen Beitrag zur Optimierung dieser Formulierungen leisten können. Graphen wurde im Hinblick auf seine Fähigkeit, die mechanische Festigkeit, Dichte, Rissbeständigkeit und Wasserbeständigkeit von Zementwerkstoffen zu verbessern, umfassend untersucht. Diese Eigenschaften könnten sich für den 3D-Druck im Bauwesen – wo die Haftfestigkeit zwischen den Schichten, das Aushärtungsverhalten und die strukturelle Stabilität von entscheidender Bedeutung sind – als vorteilhaft erweisen.

Auf Grundlage der vom Unternehmen erzielten vorläufigen Prüfergebnisse konnte mit der von Argo entwickelten Graphendispersionstechnologie im Vergleich zu herkömmlichen Zementformulierungen eine verbesserte Konsistenz, bessere Haftungseigenschaften und eine geringere Wasserdurchlässigkeit erreicht werden. Diese Eigenschaften könnten die Entwicklung von 3D-druckbaren Zementmischungen begünstigen, wie sie für automatisierte Konstruktionssysteme benötigt werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, weitere Geschäftschancen im aufstrebenden Markt für 3D-Druck im Bauwesen zu sondieren, wie etwa:

- Laufende Materialformulierungsprüfungen und -optimierungen für 3D-gedruckte Zementanwendungen

- Mögliche Kooperationen mit Bautechnikanbietern und Bauunternehmen, die in diesem Sektor tätig sind

- Weiterentwicklung von graphenverstärkten Bauwerkstoffen zur Verbesserung der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit

Argo ist der Ansicht, dass sich für die Kombination aus graphenverstärkten Zementwerkstoffen und automatisierten Konstruktionstechnologien langfristig enorme Geschäftschancen im Bauwerkstoffsektor eröffnen könnten.

Weiters gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass das Board of Directors von Argo im Rahmen des unternehmenseigenen Aktienoptionsplans einem Direktor des Unternehmens 250.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat, die mit sofortiger Wirkung unverfallbar werden.

Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,65 $ pro Stammaktie. Die Incentive-Aktienoptionen haben eine Laufzeit von drei Jahren und verlieren am 6. Mai 2028 ihre Gültigkeit. Die Optionen sind ab dem Zeitpunkt der Gewährung an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Fußnote

¹ Grand View Research. 3D Printing Construction Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2024–2030. Grand View Research, Inc.

ÜBER ARGO

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf Advanced Materials spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung nachhaltiger und leistungsfähiger Lösungen für das Bauwesen und die Landwirtschaft konzentriert. Argo nutzt modernste Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Tel.: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

Soziale Medien: LinkedIn | Instagram | Facebook | X / Twitter

Zukunftsgerichtete Aussagen Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „wird“, „plant“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, die durch Verweis einbezogen sind, zu aktualisieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die Argo Graphene Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,88 % und einem Kurs von 0,390EUR auf Tradegate (09. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.