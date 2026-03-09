    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGold Hunter Resources AktievorwärtsNachrichten zu Gold Hunter Resources

    Gold, Kupfer, Uran im Fokus

    Neufundland und Labrador erleben Bergbauboom

    Neue Minen gehen an den Start, die Explorationsausgaben steigen, das Interesse von Investoren wächst beständig: Die rohstoffreiche kanadische Provinz Neufundland und Labrador erlebt einen Bergbauboom.

     

    Der Goldexplorer Gold Hunter Resources (ISIN: CA3806011043, WKN: A2QPAL) meldete Anfang Februar den Abschluss einer Privatplatzierung. 6,75 Millionen CAD flossen dem an der Börse mit gut 7 Mio. EUR bewerteten Unternehmen zu.

     

    Gold Hunter Resources finanziert erstes Bohrprogramm bei Great Northern

     

    Durch die Mittel ist Gold Hunter vollständig finanziert, um sein erstes Bohrprogramm von bis zu 10.000 Metern beim Great Northern Project in Neufundland durchzuführen. Great Northern ist ein 26.237 Hektar großes Projekt und liegt in der White Bay Region von Neufundland und Labrador.

     

    Hier, in der Great Northern Halbinsel der Provinz, vermuten die Geologen des Explorers aufgrund der geologischen Umgebung und der bis in die frühen 1900er Jahre zurückreichenden Exploration aussichtsreiche Goldmineralisierungen.

     

    Neufundland und Labrador erleben als Bergbauregion seit einigen Jahren einen substanziellen Aufschwung. Für 2025 wurden im Herbst regionale Explorationsausgaben in Höhe von rund 258 Millionen CAD prognostiziert, was einem Anstieg um 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

     

    „Die Wiederaufnahme der Goldproduktion trägt dazu bei, das Interesse an der Goldexploration in der Provinz aufrechtzuerhalten. Mehrere Projekte stehen kurz vor der Produktion, während umfangreiche Bohrprogramme und Projekterweiterungen darauf hindeuten, dass Investoren davon ausgehen, dass noch mehr Gold zu finden ist“, heißt es in dem Bericht des Ministeriums für Energie und Bergbau.

     

    Equinox Gold nimmt Valentine-Mine in Betrieb

     

    Zu den prominentesten Goldprojekten in Neufundland und Labrador gehört die Goldmühle Valentine von Equinox Gold. Diese meldete im September 2025 den ersten Goldguss. In den ersten zwölf Jahren der 14-jährigen Lebensdauer soll die Mine voraussichtlich zwischen 175.000 und 200.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, was Valentine zur größten Goldmine an der Atlantikseite Kanadas macht.

     

    Ein weiteres wichtiges Projekt für die Goldproduktion der Region ist Hammerdown Gold von Maritime Resources, das zwischenzeitlich durch New Found Gold übernommen wurde. Maritime hatte Hammerdown als ehemals produzierendes Projekt übernommen.  Hammerdown wurde von Richmont Mines zwischen 2000 und 2004 mit einem Cut-off-Gehalt von 8,5 g/t Au erschlossen und betrieben, während der Goldpreis durchschnittlich 325 USD/Unze betrug. Richmont Mines stellte den Abbau im Jahr 2004 aufgrund niedriger Goldpreise ein.

