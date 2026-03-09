    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Besonders beachtet!

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vonovia Aktie mit Kurssturz - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die Vonovia Aktie, bisher, um -3,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vonovia Aktie.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie mit Kurssturz - 09.03.2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Vonovia Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Die Vonovia Aktie notiert aktuell bei 24,960 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,910  entspricht. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,52 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Long
    24,26€
    Basispreis
    0,10
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,56€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vonovia in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,51 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,03 % gewonnen.

    Vonovia Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,80 %
    1 Monat +2,25 %
    3 Monate +4,51 %
    1 Jahr -1,96 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovia: Anleger spekulieren vor den kommenden Quartalszahlen (in ca. 10 Tagen) auf Kursziele um 24,5–25 Euro und planen Käufe vor den Zahlen; ein möglicher kurzer Kursanstieg wird diskutiert. Fundamentale Bedenken betreffen Anfälligkeit im Energiesektor/Gebäudemanagement sowie Miet- und Nebenkostenrisiken. Analysten (Gemini, Goldman/JPM) sehen Kaufpotenzial; 2026 wird ein starkes operatives Ergebnis erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,76 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,89 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -1,17 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -3,58 %. LEG Immobilien verliert -3,51 % Aroundtown notiert im Minus, mit -4,67 %.

    Vonovia Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vonovia

    -3,52 %
    -12,80 %
    +2,25 %
    +4,51 %
    -1,96 %
    +14,47 %
    -46,12 %
    +4,23 %
    +48,48 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Vonovia Aktie mit Kurssturz - 09.03.2026 Am 09.03.2026 ist die Vonovia Aktie, bisher, um -3,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vonovia Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     