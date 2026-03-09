Vonovia Aktie mit Kurssturz - 09.03.2026

Die Vonovia Aktie notiert aktuell bei 24,960€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,910 € entspricht. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,52 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vonovia in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,51 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,03 % gewonnen.

Vonovia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,80 % 1 Monat +2,25 % 3 Monate +4,51 % 1 Jahr -1,96 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovia: Anleger spekulieren vor den kommenden Quartalszahlen (in ca. 10 Tagen) auf Kursziele um 24,5–25 Euro und planen Käufe vor den Zahlen; ein möglicher kurzer Kursanstieg wird diskutiert. Fundamentale Bedenken betreffen Anfälligkeit im Energiesektor/Gebäudemanagement sowie Miet- und Nebenkostenrisiken. Analysten (Gemini, Goldman/JPM) sehen Kaufpotenzial; 2026 wird ein starkes operatives Ergebnis erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,76 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,89 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -1,17 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -3,58 %. LEG Immobilien verliert -3,51 % Aroundtown notiert im Minus, mit -4,67 %.

Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.