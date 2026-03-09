Iran-Panik: Öl auf 115 USD, rückt Silber nach? Shell, BP, Aftermath Silver, Prismo Metals und ExxonMobil im Fokus

Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten hat die Rohstoffmärkte mit voller Wucht erfasst. Der Ölpreis ist infolge der Iran-Krise in kurzer Zeit über 115 US-Dollar je Barrel gesprungen – ein Niveau, das zuletzt vor mehreren Jahren erreicht wurde. Auslöser sind massive Störungen der Lieferketten rund um den Persischen Golf und die Straße von Hormus, über die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels abgewickelt wird. Damit ist Öl erneut zum Symbol eines klassischen geopolitischen Schocks geworden: Physische Knappheit trifft auf panische Absicherung an den Terminmärkten. Doch während der Energiemarkt bereits explodiert ist, stellt sich für Edelmetallinvestoren eine andere Frage. Könnte ein ähnlicher Verwerfungs-Moment auch bei Silber entstehen? Im Januar gab es einen Vorgeschmack auf Verzerrungen, die sich sehr schnell an den Terminmärkten materialisieren konnten. Der Terminpreis auf Silber zum Liefermonat Januar stieg auf 122 USD. „Das kann durchaus wieder passieren“, sagen Experten. Denn auch der Silbermarkt steht derzeit unter einem besonderen Spannungsfeld. Berichten zufolge lasten weiterhin massive Short-Positionen an den Terminbörsen auf dem Markt, gemutmaßt in der Größenordnung von vielen hundert Millionen Unzen. Solche Konstellationen haben in der Vergangenheit immer wieder das Potenzial für plötzliche Preissprünge geschaffen. Wenn hohe physische Nachfrage auf ein überdehntes Papierangebot trifft, kann der Markt in kurzer Zeit aus dem Gleichgewicht geraten. Auf was sollten Anleger achten?

Silber – Strukturelle Defizite und Terminmarkt-Spekulationen schieben an

Der jüngste Ölpreissprung infolge der Iran-Spannungen zeigt, wie abrupt geopolitische Schocks ganze Rohstoffmärkte durcheinanderbringen können. Solche Bewegungen beginnen häufig bei Energie – und greifen erst mit zeitlicher Verzögerung auf andere strategische Rohstoffe über. Genau in diesem Umfeld rückt Silber zunehmend in den Fokus, auch wenn der Preis bislang noch vergleichsweise verhalten reagiert hat. Anders als bei Gold folgt Silber kurzfristig stärker den Liquiditätsströmen der Finanzmärkte, also wäre in dieser Phase der Korrektur eher mit Abwärtskursen zu rechnen. Gleichzeitig besitzt das Metall eine besondere Doppelfunktion und spielt in einem volatilen Umfeld seine Knappheits-Qualitäten aus: Denn es ist sowohl monetärer Sachwert als auch unverzichtbarer Industriestoff.