GESCO: Relative Stärke beeindruckt

Während viele Aktien infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Irankonflikt zwischenzeitlich unter Druck geraten sind, zeigte sich die Aktie der Industrieholding Gesco vergleichsweise stabil. Das ist bemerkenswert, denn die Gesellschaft hatte in den vergangenen Jahren selbst mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen. Die Beteiligungen der Gruppe sind überwiegend im Industriesektor aktiv und litten entsprechend unter der anhaltend schwachen Konjunktur in Deutschland, was auch zu einer Senkung der Gewinnziele für das vergangene Geschäftsjahr geführt hatte.

Für die laufende Periode sind die Perspektiven allerdings günstiger. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet das Management mit dem Programm „GESCO Business System“ an einer systematischen Weiterentwicklung der internen Strukturen und Prozesse. Die daraus resultierenden Effizienzgewinne könnten sich bereits im Verlauf des Jahres 2026 zunehmend bemerkbar machen.