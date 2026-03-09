    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    Gea Group nach Zahlen besser als das Dax-Umfeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea-Aktie dämpft Abgabedruck, nur -0,3% vs Dax
    • 2025 Gewinn gestiegen, Wachstum geplant für 26
    • Analysten: Margen leicht über Schnitt, robust.
    AKTIE IM FOKUS - Gea Group nach Zahlen besser als das Dax-Umfeld
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Geschäftszahlen haben am Montag den am Gesamtmarkt spürbaren Abgabedruck bei den Aktien der Gea Group deutlich gemildert. Mit einem Abschlag von 0,3 Prozent schlugen sich die Papiere klar besser als der Dax , der unter Druck stand wegen einer erneuten Ölpreisrally, die mit der weiter zugespitzten Lage im Nahen Osten in Zusammenhang stand.

    Der Anlagenbauer hat 2025 unter dem Strich mehr verdient und will im laufenden Jahr weiter wachsen. Rizk Maidi vom Analysehaus Jefferies hob in einem Kommentar die operative Margenzielspanne hervor, die im Mittelwert geringfügig über dem Analystenschnitt liege. Er schrieb, der Anlagenbauer behaupte sich in einem unsicheren Konjunkturumfeld. Die Resultate hätten im Rahmen der zuvor schon veröffentlichten Eckdaten gelegen.

    Vom Citigroup-Experten Klas Bergelind wurde darauf verwiesen, dass Gea in "typischerweise defensiven Endmärkten" unterwegs sei. Mit Blick auf den Iran-Krieg geht der JPMorgan-Fachmann Akash Gupta davon aus, dass das Unternehmen für die Nahostkrise besser gerüstet ist als der Rest der Branche. Er baut darauf, dass Gea zuvor auch schon die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg mit geringen Auswirkungen bewältigt habe./tih/ag/stk

    ISIN:DE0006602006WKN:660200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 60,65 auf Tradegate (09. März 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,86 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -7,51 %/+22,21 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
