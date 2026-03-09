    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Krisenmarkt

    797 Aufrufe 797 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rohstoff-Turbulenzen: Gold, Silber, Platin und Palladium geben nach

    Ein starker US-Dollar und die steigenden Ölpreise im Zuge der eskalierenden Iran-Krise belasten die Edelmetallmärkte und lassen Gold und Silber deutlich nachgeben.

    Krisenmarkt - Rohstoff-Turbulenzen: Gold, Silber, Platin und Palladium geben nach
    Foto: Dall-E

    Die Preise für Gold und Silber sind zum Wochenstart deutlich gefallen. Ein stärkerer US-Dollar, steigende Anleiherenditen und wachsende Sorgen über länger anhaltend hohe Zinsen haben den Edelmetallmarkt belastet, während sich der Konflikt im Nahen Osten weiter zuspitzt und die Ölpreise in Richtung 120 US-Dollar pro Barrel steigen.

    Der Spotpreis für Gold gab am Montag um 1,4 Prozent auf 5.087,87 US-Dollar je Feinunze nach, nachdem das Metall zwischenzeitlich um bis zu drei Prozent gefallen war. Bereits in der Vorwoche hatte Gold erstmals seit mehr als einem Monat einen Wochenverlust verzeichnet. Silber verlor ebenfalls deutlich und sank um 1,9 Prozent auf 82,74 US-Dollar je Unze.

    Parallel dazu kletterten die Ölpreise weiter nach oben. Terminkontrakte auf Rohöl überschritten zeitweise die Marke von 115 US-Dollar pro Barrel, nachdem weitere Störungen im Schiffsverkehr der Straße von Hormus gemeldet wurden. Zugleich reduzierten große Öl- und Gasproduzenten in der Golfregion ihre Förderung.

    Die anhaltende militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran geht mittlerweile in die zweite Woche und noch gibt es keine Anzeichen einer schnellen Entspannung.

    Dollarstärke und Zinsangst bremsen

    Zwar sorgen geopolitische Spannungen traditionell für verstärkte Käufe bei sicheren Häfen wie Gold. Gleichzeitig schüren jedoch steigende Energiepreise neue Inflationssorgen und könnten mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank weiter hinauszögern.

    Außerdem legt der US-Dollar gegenüber allen wichtigen Währungen zu. Diese Kombination belastet derzeit die Preise am Edelmetallmarkt.

    Renditen steigen

    Ein weiterer Belastungsfaktor für den Goldpreis sind steigende Renditen am US-Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf ein Ein-Monats-Hoch. Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten für Anleger, da Gold im Gegensatz zu Anleihen keine laufenden Erträge abwirft.

    Trotz der aktuellen Schwäche bleibt die Jahresbilanz für Edelmetalle positiv. Sowohl Gold als auch Silber liegen seit Jahresbeginn weiterhin rund 18 Prozent im Plus.

    Auch Platin und Palladium geben nach

    Der Verkaufsdruck beschränkte sich nicht auf Gold und Silber. Auch andere Edelmetalle verzeichneten Verluste. Der Spotpreis für Platin fiel um etwa zwei Prozent auf 2.101 US-Dollar je Unze. Palladium verlor rund 2,7 Prozent und wurde zuletzt bei 1.617 US-Dollar gehandelt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krisenmarkt Rohstoff-Turbulenzen: Gold, Silber, Platin und Palladium geben nach Ein starker US-Dollar und die steigenden Ölpreise im Zuge der eskalierenden Iran-Krise belasten die Edelmetallmärkte und lassen Gold und Silber deutlich nachgeben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     