    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg belastet Sentix-Konjunkturindex

    Für Sie zusammengefasst
    • Sentix-Indikator sinkt März um 7,3 auf -3,1Pkt
    • Erwartungen der Finanzexperten stark gesunken.
    • Iran-Krieg belastet Konjunkturaussichten EU...
    Eurozone - Iran-Krieg belastet Sentix-Konjunkturindex
    Foto: Siarhei - 356130783

    LIMBURG (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten merklich belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank im März um 7,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 3,0 Punkte erwartet. Zuvor hatte sich der Indikator noch drei Monate in Folge verbessert.

    Deutlich verschlechtert haben sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten. Die Bewertung der aktuellen Lage gab auf einem bereits niedrigen Niveau etwas nach.

    "Dies stellt den jüngsten Aufschwung in der EU erheblich infrage", kommentierte Sentix und verweist auf den Ausbruch des Iran-Kriegs. "Alle Weltregionen spüren eine Belastung, sowohl in der Lagebewertung, aber noch mehr in der Konjunkturaussichten." Nachdem sich die Konjunkturstimmung in Deutschland in den vergangenen Monaten verbessert hatte, erfährt die Entwicklung im März einen spürbaren Dämpfer. In Deutschland verbesserte zwar die Bewertung der aktuellen Lage auf einem niedrigen Niveau ein wenig. Deutlich gesunken sind die Erwartungen./jsl/jkr/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Iran-Krieg belastet Sentix-Konjunkturindex Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten merklich belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank im März um 7,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte, wie Sentix am Montag in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     