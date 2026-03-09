Iran-Krieg belastet Sentix-Konjunkturindex

LIMBURG (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten merklich belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank im März um 7,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 3,0 Punkte erwartet. Zuvor hatte sich der Indikator noch drei Monate in Folge verbessert.

Deutlich verschlechtert haben sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten. Die Bewertung der aktuellen Lage gab auf einem bereits niedrigen Niveau etwas nach.