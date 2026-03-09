BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rüstungskonzern habe im Februar negative Indikationen für das laufende Jahr gegeben, schrieb Adrien Rabier am Montag. Am Markt hätten sich die Erwartungen zuletzt im Aktienkurs deutlich negativ niedergeschlagen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 1.619EUR auf Tradegate (09. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2050
Kursziel alt: 2050
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2050
Kursziel alt: 2050
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte