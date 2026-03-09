WARBURG RESEARCH stuft Dürr auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 29,50 auf 28,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs passte seine Schätzungen an eher zurückhaltende Erwartungen des Anlagenbauers an. Mit Blick auf die Auftragseingänge habe er seine Erwartungen noch stärker zurückgenommen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,85 % und einem Kurs von 19,22EUR auf Tradegate (09. März 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,00
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
