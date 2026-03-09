WARBURG RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien robust ausgefallen, vor allem dank des Rüstungsgeschäfts, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick auf 2026 spiegele die gute Dynamik des Getriebe- und Motorenherstellers wider./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 55,59EUR auf Tradegate (09. März 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



