WARBURG RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien robust ausgefallen, vor allem dank des Rüstungsgeschäfts, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick auf 2026 spiegele die gute Dynamik des Getriebe- und Motorenherstellers wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 55,59EUR auf Tradegate (09. März 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
