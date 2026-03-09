DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach vorläufigen Zahlen für 2025 von 12,24 auf 11,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die operativen Ausgaben und die Qualität der Ergebnisse des Immobilienunternehmens seien besser gewesen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 7,39EUR auf Tradegate (09. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,40

Kursziel alt: 12,24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

