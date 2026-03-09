    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Experten zu Mandatspatt in Baden-Württemberg

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    CDU wird in Gesprächen hoch pokern

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne knapp vorn; CDU droht mit hartem Poker!!
    • Grüne und CDU je 56 Sitze; Mandatsgleichheit!!
    • Özdemir Druck eigener Partei; Kompromiss nötig
    Experten zu Mandatspatt in Baden-Württemberg - CDU wird in Gesprächen hoch pokern
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem äußerst knappen Vorsprung der Grünen bei der Landtagswahl erwarten Experten in den anstehenden Koalitionsgesprächen ein hartes Feilschen der CDU um Ämter und Einfluss. "Die CDU hat jetzt natürlich die Möglichkeit, den Preis für eine Koalitionsbildung nach oben zu treiben", sagte der Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner. "Sie wird hoch pokern, um wichtige Ministerposten zu bekommen."

    Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werde "einen hohen Preis bezahlen müssen", sagte Wehner. Das werde zumindest Teile seiner eigenen Partei alles andere als befrieden. Es könne aber auch keine der Parteien Interesse daran haben, alles so auszureizen, dass eine Koalitionsfähigkeit infrage stehe.

    Politikwissenschaftler: Özdemir wird Druck aus eigener Partei bekommen

    Auch Joachim Behnke, Professor für Politikwissenschaft an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, rechnet mit schwierigen Gesprächen: "Die CDU wird sehr hart gegenüber den Grünen auftreten, weil sie auf Augenhöhe sind", sagte er. "Da können sie sehr starke Forderungen stellen, und Özdemir wird in seiner Partei noch stärker unter Druck geraten." Die CDU wird nach Einschätzung Behnkes zudem wenig kompromissbereit auftreten, weil sie wegen des Wahlkampfs noch verbittert sei.

    Mandatsgleichheit für Grüne und CDU

    Die Grünen hatten mit ihrem Kandidaten Cem Özdemir mit knappem Vorsprung die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen. Die CDU kommt nach dem vorläufigen Endergebnis nur auf Platz zwei, wie die Landeswahlleiterin in der Nacht mitteilte. Demnach holten die Grünen 30,2 Prozent (2021: 32,6 Prozent), die CDU lag knapp dahinter mit 29,7 (24,1).

    Die Grünen und auch die CDU erhalten demnach jeweils 56 Sitze im Landtag. Sie stellen also gleich viele Abgeordnete, auch wenn die Grünen nach Zweitstimmen gewonnen haben./mov/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Experten zu Mandatspatt in Baden-Württemberg CDU wird in Gesprächen hoch pokern Nach dem äußerst knappen Vorsprung der Grünen bei der Landtagswahl erwarten Experten in den anstehenden Koalitionsgesprächen ein hartes Feilschen der CDU um Ämter und Einfluss. "Die CDU hat jetzt natürlich die Möglichkeit, den Preis für eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     