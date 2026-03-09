DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Geschäftszahlen von 108 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Herstellers von Schienentechnik dürfte 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Im Schlussquartal dürfte sie aber zugelegt haben./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Tradegate (09. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
