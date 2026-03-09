DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Diese hätten für mehr Klarheit und damit Zuversicht gesorgt, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob die bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen um jeweils ein Prozent an./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 101EUR auf Tradegate (09. März 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 114

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



