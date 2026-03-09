Vossloh schließt Millionen-Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 67,70 auf Tradegate (09. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -18,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +5,88 %/+58,82 % bedeutet.