DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie würfen aber Fragen hinsichtlich der Qualität auf./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,77 % und einem Kurs von 7,74EUR auf Tradegate (09. März 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,60
Kursziel alt: 8,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
