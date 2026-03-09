DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Studiendaten des Pharmakonzerns zu einem Wirkstoff gegen Übergewicht hätten enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das gelte hinsichtlich der Erwartungen von Roche als auch mit Blick auf Daten von Wettbewerbern in diesem Marktsegment./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 358,7EUR auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
