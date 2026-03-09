DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Studiendaten des Pharmakonzerns zu einem Wirkstoff gegen Übergewicht hätten enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das gelte hinsichtlich der Erwartungen von Roche als auch mit Blick auf Daten von Wettbewerbern in diesem Marktsegment./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 358,7EUR auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



