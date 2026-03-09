    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Preis-Explosion

    1365 Aufrufe 1365 1 Kommentar 1 Kommentar

    Kohle-Schock kann Existenzkrise bei deutscher Industrie auslösen

    Öl und Gas waren erst der Anfang. Jetzt explodieren die Kohlepreise und bringen Schwergewichte wie Thyssenkrupp und BASF in existenzielle Not. Steht Deutschland vor dem Ausverkauf?

    Preis-Explosion - Kohle-Schock kann Existenzkrise bei deutscher Industrie auslösen
    Foto: wO-DALL·E

    Lange Zeit galt die Kohle als der ungeliebte, aber verlässliche Anker der deutschen Industrie. Während Erdgas nach dem Wegfall russischer Lieferungen zum Luxusgut wurde und der Ölpreis durch Nahost-Spannungen unberechenbar blieb, bot Steinkohle zumindest eine theoretische Ausweichroute. Doch diese Hoffnung ist am Montag zerschellt. Mit einem Preissprung der Newcastle-Futures auf 150 US-Dollar pro Tonne ist das letzte Sicherheitsnetz gerissen.

    Für die deutsche Industrie bedeutet das nicht weniger als den perfekten Sturm. Wenn Gas, Öl und Steinkohle gleichzeitig im Preis explodieren, kollabiert das Geschäftsmodell der "Energierepublik Deutschland". Wir sprechen hier nicht mehr von sinkenden Margen, sondern von einer handfesten Existenzkrise.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    42,44€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48,11€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders drei Branchen stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie sind das Fundament unserer Wertschöpfungskette, doch ihre Hochöfen und Reaktoren sind unersättliche Energiefresser.

    1. Die Stahlindustrie: Thyssenkrupp und Salzgitter

    Die Stahlherstellung ist ohne Steinkohle (als Koks) aktuell nicht denkbar. Seit der Schließung der letzten deutschen Zeche Ende 2018 wird allerdings jegliche Steinkohle importiert. Das bedeutet also, dass wir nun auf dem Weltmarkt mit asiatischen Käufern um die verbleibenden Mengen konkurrieren. Der Preissprung auf 150 US-Dollar pro Tonne verteuert die deutsche Stromproduktion und die Stahlherstellung unmittelbar. Unternehmen wie Thyssenkrupp und Salzgitter benötigen gewaltige Mengen, um Eisenerz zu Roheisen zu reduzieren.

    Das Problem: Der Umstieg auf "grünen Wasserstoff" steckt noch in den Kinderschuhen. Wenn die Kosten für den fossilen Energieträger Kohle um fast 10 Prozent an einem einzigen Tag steigen, werden deutsche Stahlprodukte auf dem Weltmarkt chancenlos gegen Konkurrenz aus Regionen mit niedrigeren Energiekosten (z. B. China oder USA).

    Die Folge: Produktionskürzungen und die Stilllegung von Hochöfen drohen. Ein dauerhafter Stopp wäre für viele Standorte das endgültige Aus.

    2. Die Chemiebranche: BASF und der Kaskadeneffekt

    Der Chemieriese BASF nutzt fossile Rohstoffe nicht nur zur Energiegewinnung, sondern als Rohstoffbasis. Die gleichzeitige Verteuerung von Gas (als Energiequelle und Wasserstofflieferant) und Öl (als Basis für Vorprodukte) war bereits eine Herkulesaufgabe. Wenn nun auch die Kohlepreise – oft als Ersatz für die Stromerzeugung in Industrieparks genutzt – durch die Decke gehen, bricht die Kalkulation zusammen.

    Das Risiko: Chemieprodukte stehen am Anfang fast jeder Lieferkette (Autobau, Pharma, Düngemittel). Teure Chemie bedeutet teure Endprodukte für alle.

    3. Die Glas- und Keramikindustrie

    Betriebe wie Schott oder mittelständische Glashersteller betreiben Wannen, die 24 Stunden am Tag befeuert werden müssen. Ein Abkühlen der Glasschmelze führt zum Totalschaden der Anlage. Hier gibt es keinen Sparmodus – nur "An" oder "Aus". Der Kohlepreis-Schock trifft jene Betriebe hart, die zur Stromerzeugung auf Steinkohlekraftwerke angewiesen sind, da der Strompreis am Markt durch den Brennstoffpreis bestimmt wird.

    Was das für Unternehmen und Verbraucher bedeutet

    Für die Unternehmen bedeutet dieser kombinierte Schock den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Mittelfristig werden Investitionen ins Ausland verlagert, wo Energie billiger ist – das kostet Arbeitsplätze. Zusätzlich belastet das aktuelle Preisumfeld die Refinanzierung dringend notwendiger Modernisierungen massiv.

    Für die Verbraucher ist die Folge eine neue Welle der Inflation, die nun auch "hart" verbaute Güter trifft:

    - Baukosten: Stahlträger, Glasfenster und Ziegel (deren Brennvorgang extrem energieintensiv ist) verteuern sich.

    - Alltagsprodukte: Von der Plastikverpackung bis zum Medikament steigt alles im Preis, was petrochemische Vorprodukte benötigt.

    - Arbeitsplätze: Wenn die Schwerindustrie wankt, hängen daran Hunderttausende Jobs in der Zulieferindustrie und im Handwerk.

    Die Meldung aus Katar und die Reaktion der Kohlemärkte zeigen: Deutschland ist als Importnation von Steinkohle und LNG schutzlos. Wenn der "Fluchtweg Kohle" nun genauso teuer wird wie das "Problem Gas", steht die industrielle Basis des Landes vor einer Zerreißprobe, die durch politische Appelle allein nicht mehr zu lösen sein wird.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Preis-Explosion Kohle-Schock kann Existenzkrise bei deutscher Industrie auslösen Öl und Gas waren erst der Anfang. Jetzt explodieren die Kohlepreise und bringen Schwergewichte wie Thyssenkrupp und BASF in existenzielle Not. Deutschlands Industrie droht eine Krise.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     