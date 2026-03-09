ANALYSE-FLASH
Bernstein startet Nordex mit 'Market-Perform' - Ziel 40 Euro
- Bernstein stuft Nordex mit €40, Market-Perform
- Beeindruckende Trendwende seit 2024, und Ziele
- Bewertung spiegelt EU-Stellung, Dienste+Margen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung von Nordex beim Kursziel von 40 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen. Der Windturbinenhersteller habe seit 2024 eine beeindruckende Trendwende hingelegt und jüngst ehrgeizigere mittelfristige Ziele sowie erstmals Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuelle Bewertung spiegele die gute Position in Europa sowie das starke und weiter wachsende Dienstleistungsgeschäft aber schon ebenso wider wie die Aussicht auf steigende Margen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:30 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 40,12 auf Tradegate (09. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,52 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -20,16 %/+44,71 % bedeutet.
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
