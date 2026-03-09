Bernstein startet Nordex mit 'Market-Perform' - Ziel 40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 40,12 auf Tradegate (09. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,52 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -20,16 %/+44,71 % bedeutet.