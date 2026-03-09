Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis 96,40 USD je Barrel in Wien Fr.
- Anstieg 6,30 USD gegenüber Donnerstag gemeldet
- Opec berechnet Preis aus den wichtigsten Sorten
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 96,40 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 6,30 Dollar mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
GreenLantern1 schrieb heute 00:42
Ölpreis über 100$ heute Aktienabverkauf möglich !!
https://www.cnbc.com/2026/03/08/stock-market-today-live-updates.html
Ich-nix-Schuld schrieb gestern 20:59
Jetzt schon 98,99$
wasi1970 schrieb 06.03.26, 16:55
habe heute eine Meldung gesehen dass der Ölpreis theoretisch sogar bis 150 Dollar steigen könnte...nur zur Infomitdiskutieren »
