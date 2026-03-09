    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform'

    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform'
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele. Die Anhebung bei der Lufthansa begründete er mit den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC

    
    dpa-AFX
    

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,60 % und einem Kurs von 7,754 auf Tradegate (09. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+16,79 % bedeutet.


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Lufthansa: Diskussionen über Ölpreisanstieg (Venezuela, Iran/Mittlerer Osten), Kerosin-Hedges (teilw. bis 2026 zu 80%), höhere Routen‑/Umwegkosten, steigende Cargo‑Nachfrage und mögliche Cargo‑Umrüstung, solide Zahlen aber geringe Margen und EPS‑Druck, Verwässerung durch Kapitalerhöhung 2021; viele sehen Nachholpotenzial (Ziel 19–21€) und Kaufgelegenheiten bei Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
