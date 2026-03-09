ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele. Die Anhebung bei der Lufthansa begründete er mit den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,60 % und einem Kurs von 7,754 auf Tradegate (09. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+16,79 % bedeutet.
https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/iran-krieg-treibt-lufthansa-passagiere-in-die-arme
Lufthansa sollte von den Geschehnisse profitieren.
Ich denke, die Zahlen sind das dritte Jahr hintereinander hinreichend okay.
The convertible bond issued in 2025 has not yet had any effect on earnings per share, since the strike price for the options was higher than the average price of shares in Deutsche Lufthansa AG in the reporting period