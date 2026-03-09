Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,60 % und einem Kurs von 7,754 auf Tradegate (09. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+16,79 % bedeutet.