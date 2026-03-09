ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 57,60 Euro
- JPMorgan belässt Gea auf Underweight, 57,60€!!
- Ausblick impliziert rund 1% Aufwärtspotenzial.
- Bereinigtes EBITDA übertraf Schätzung um 2%...
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 57,60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Aublick des Anlagenbauers impliziere etwa ein Prozent Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 60,55 auf Tradegate (09. März 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,83 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,78 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -6,74 %/+23,23 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 57,60 Euro
