JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 57,60 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 60,55 auf Tradegate (09. März 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,83 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,78 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -6,74 %/+23,23 % bedeutet.