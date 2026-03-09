Türk Telekom und ZTE führen weltweit ersten C+L-Vollband-integrierten 1,6-Tbit/s-Live-Netzwerktest durch und läuten damit eine neue Ära des 5G-All-Optical-Netzwerks ein

BARCELONA, Spanien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), in weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, und Türk Telekom haben gemeinsam den weltweit ersten C+L (12 THz) Vollband-integrierten 1,6-Tbit/s-Live-Netzwerktest in Istanbul abgeschlossen. Der Test hat die Systemkapazität erheblich gesteigert, die Anzahl der Ersatzteiltypen reduziert und eine ultraschnelle 400GE/800GE-Dienstübertragung ermöglicht. Damit wurde eine solide Grundlage für die Entwicklung von ultraschnellen und intelligenten rein optischen Netzwerken in der Türkei geschaffen, wodurch das Niveau der digitalen Wirtschaft in der Türkei und in ganz Eurasien angehoben wird.

Um der schnell wachsenden Nachfrage nach Datenverkehr gerecht zu werden, führten Türk Telekom und ZTE in Istanbul einen transkontinentalen Live-Netzwerkverkehrstest durch, bei dem die integrierte 1,6-Tbit/s-Lösung C+L von ZTE zum Einsatz kam. Diese Lösung unterstützt die nahtlose Umschaltung zwischen dem C-Band und dem L-Band über ein einheitliches Managementsystem, ohne dass physische Netzwerkänderungen erforderlich sind. Unter vollständiger Nutzung der vorhandenen Glasfaserinfrastruktur wird eine effiziente Auslastung des gesamten optischen Spektrums erreicht und eine kostengünstige, hochflexible optische Netzwerkarchitektur mit hoher Kapazität aufgebaut, um schnell auf das Verkehrswachstum reagieren und die zukünftigen Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsnetze erfüllen zu können.

Im Rahmen des Tests wurde auch ein neues intelligentes Netzwerkmanagementsystem eingeführt, das auf einer holografischen optischen Lösung mit Funktionen für optische Erfassung, Bereitstellung, Diagnose und Optimierung basiert und eine vollständige Transparenz, Verwaltbarkeit und Steuerbarkeit des Netzwerks ermöglicht. Durch intelligente Funktionen wie Transportkapazitätskartierung, Netzwerkzustandsbewertung, Fehlerdiagnoseanalyse und gleiche optische Kabel und gleiche Routen ermöglicht es ein vollständiges Lebenszyklusmanagement der Netzwerkressourcen, Echtzeit-Transparenz von Alarmen und Leistungsdaten sowie die proaktive Vermeidung potenzieller Risiken, wodurch die Fehlerbehebungszeit erheblich verkürzt und die Betriebseffizienz und Stabilität des Netzwerks verbessert werden.