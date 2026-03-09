Live Nation Entertainment Aktie weiter aufwärts - 09.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Live Nation Entertainment Aktie. Sie steigt um +7,95 % auf 145,68€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Live Nation Entertainment dominiert den Live-Entertainment-Markt durch seine umfassende Kontrolle über Eventorganisation und Ticketvertrieb, unterstützt durch strategische Partnerschaften.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Live Nation Entertainment Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +23,03 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Live Nation Entertainment um +20,24 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,18 % geändert.

Live Nation Entertainment Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,51 % 1 Monat +22,51 % 3 Monate +23,03 % 1 Jahr +13,13 %

Informationen zur Live Nation Entertainment Aktie

Es gibt 232 Mio. Live Nation Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,12 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Live Nation Entertainment

CTS Eventim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %.

Live Nation Entertainment Aktie jetzt kaufen?

Ob die Live Nation Entertainment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Live Nation Entertainment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.