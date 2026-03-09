Berichte zu Kreml-Hilfe für Iran keine Überraschung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat Hinweise auf russische Unterstützung für den Iran als erwartbar bezeichnet. "Berichte, wonach Moskau und Teheran gemeinsam daran arbeiten, US-Soldaten ins Visier zu nehmen, sollten niemanden überraschen", sagte sie bei einem Treffen von EU-Botschaftern in Brüssel. Russland wolle auch den Krieg gegen die Ukraine ausweiten.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Russland dem Iran Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten liefere. Dabei versorge der Kreml Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen, berichteten etwa der US-Sender CNN und die "Washington Post".