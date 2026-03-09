Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.03.26
Foto: NVIDIA Corporation
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (-1,83 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-1,77 %), Silber (-1,72 %), Nvidia Corporation (-0,65 %), EURO STOXX 50 Price Index (-2,13 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|VK22P4
|Long
|3,45
|378,48 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|FA1ZX2
|Short
|10,73
|371,50 Tsd.
|DAX Performance
|DY6CFP
|Short
|12,28
|130,48 Tsd.
|DAX Performance
|DY2H7J
|Short
|26,72
|104,59 Tsd.
|Leonardo S.p.A.
|FD4HKK
|Long
|4,84
|71,00 Tsd.
|Verizon Communications Inc
|SY7BMQ
|Long
|5,18
|49,80 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|BC0LBF
|197,26 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|193,59 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|
Classic
|VK6L9D
|127,53 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DJ095G
|112,18 Tsd.
|Select Venture Capital IX - Sustainable Food Tech
|
Sonstige
|A3KYMC
|100,00 Tsd.
