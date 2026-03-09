Warburg hebt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel bleibt 24 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (09. März 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -10,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Mrd..

Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +10,99 %/+37,42 % bedeutet.