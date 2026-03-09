    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    ANALYSE-FLASH

    Warburg hebt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel bleibt 24 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg hebt Wacker Neuson von Hold auf Buy!!!
    • Kursziel unverändert 24 Euro bleibt bestehen..
    • Nach Doosan-Abbruch: günstige Einstiegschance!
    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson bei unverändertem Kursziel von 24 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem Kursrutsch der vergangenen Wochen nach der gescheiterten Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit vor einem zyklischen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (09. März 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -10,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Mrd..

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +10,99 %/+37,42 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 24 Euro


