JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Eine Reihe jüngst auf den Markt gebrachter neuer iPhone und Macbook-Modelle belege den Wachstumsfokus des Unternehmens, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 220,9EUR auf Tradegate (09. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

