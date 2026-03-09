JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Eine Reihe jüngst auf den Markt gebrachter neuer iPhone und Macbook-Modelle belege den Wachstumsfokus des Unternehmens, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 220,9EUR auf Tradegate (09. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
