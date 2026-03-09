JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er gehe vor den am 11. März anstehenden Geschäftszahlen davon aus, dass Michael Leiters als neuer Chef die aktuelle Strategie des Sportwagenbauers hinterfragen wird, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung vom Sonntag. Der Experte erwartet, dass Leiters einen Kompromiss zwischen Wachstum sowie der Notwendigkeit der Elektrifizierung zur Einhaltung der CO2-Vorgaben innerhalb des Volkswagen-Konzerns finden wird.rob/gl/bek
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
