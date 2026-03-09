JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er gehe vor den am 11. März anstehenden Geschäftszahlen davon aus, dass Michael Leiters als neuer Chef die aktuelle Strategie des Sportwagenbauers hinterfragen wird, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung vom Sonntag. Der Experte erwartet, dass Leiters einen Kompromiss zwischen Wachstum sowie der Notwendigkeit der Elektrifizierung zur Einhaltung der CO2-Vorgaben innerhalb des Volkswagen-Konzerns finden wird.rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 37,09EUR auf Tradegate (09. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



