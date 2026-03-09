WARBURG RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Anlagenbauers auf 2026 sei weitgehend wie erwartet und signalisiere eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb Stefan Augustin am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 60,55EUR auf Tradegate (09. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



