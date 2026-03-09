Start der nubia Neo 5-Serie mit dem einzigen integrierten Lüfter in dieser Klasse

BARCELONA, Spanien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- nubia hat auf dem MWC Barcelona 2026 seine revolutionäre nubia Neo 5-Serie vorgestellt. Spitzenmodell ist das nubia Neo 5 GT – das einzige Gerät seiner Klasse mit integriertem Lüfter und komplett flachem Design. Daneben gibt es das günstigere nubia Neo 5 und das nubia Neo 5 Max mit einem 7,5 Zoll großen Display. Mit dem Ziel, jungen Nutzern ein Gaming-Erlebnis auf höchstem Niveau zu bieten, vereinen sie leistungsstarke Gaming-Funktionen wie professionelle Kühlung, blitzschnelle Trigger, extrem lange Akkulaufzeit, AI Game Space und den exklusiven AI Copilot Demi 2.0 in einem eleganten Gaming-Kraftpaket.

„Bei nubia haben wir eine einfache, aber ehrgeizige Vision: Wir wollen die Technologiemarke werden, die am besten zum Lebensstil junger Menschen passt", so Bai Keke, Vice President von ZTE. „Wir setzen auf ein vielfältiges Produktportfolio, das alle Lebensbereiche junger Menschen abdeckt. Durch die Kombination von gaming-optimierter KI mit professionellen E-Sport-Funktionen in einem schlanken, erschwinglichen Paket ist die nubia Neo-Serie wahrhaftig „Born to Win" („geboren, um zu gewinnen") – egal, ob für intensive Wettkämpfe oder alltägliche Aufgaben."

Einzigartiger integrierter Lüfter für unübertroffene Stabilität

Während andere Smartphones nur über passive Kühlung verfügen, ist das nubia Neo 5 GT das erste und einzige Gerät seiner Klasse, das mit einem echten aktiven Lüfter und einer riesigen Kühlfläche von 29.508 mm² ausgestattet ist. Diese bahnbrechende Innovation arbeitet mit einem speziellen Luftstromkanal-Design, das die Frischluft direkt über die CPU und den Akku leitet.

Das Gerät läuft mit der Cold-Core Trinity, bestehend aus einer effizienten 4-nm-Architektur MediaTek D7400 mit dynamischem LPDDR-Speicher mit maximal 6400 Mbit/s, die von der NeoTurbo Engine verwaltet wird. Diese optimiert Ressourcen auf intelligente Weise, um hohe und stabile Bildraten für ein durchweg hervorragendes Spielerlebnis zu liefern. Die 360°-Gaming-Antenne sorgt für eine starke Verbindung. nubia arbeitet eng mit führenden Spieleentwicklern zusammen, um die Gaming-Leistung gemeinsam zu optimieren. Das nubia Neo 5 GT ist offiziell für 120 FPS-Gaming auf Garena Free Fire und MLBB zertifiziert. Darüber hinaus bietet das Gerät ein beeindruckendes 90-FPS-Erlebnis beim grafikintensiven Delta Force (kompatibel mit der aktualisierten Mid-Season-Version).