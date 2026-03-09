Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,45 % und einem Kurs von 360,9 auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -10,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 254,29 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 351,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -36,52 %/+13,17 % bedeutet.