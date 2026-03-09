Canada Nickel schließt Vereinbarungen mit Hydro One über die technische Stromanschluss-Planung des Crawford-Nickelprojekts

TORONTO, 9. März 2026 – Canada Nickel Company Inc. ( „Canada Nickel ” oder „das Unternehmen ”) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/nickel-boom-2026-why-canada-nickel-i ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen des von der Ontario Energy Board genehmigten Anschlussverfahrens zwei Vereinbarungen mit Hydro One Network Inc. (Hydro One) unterzeichnet hat, die den Beginn der Ingenieursarbeiten für den Anschluss des Flaggschiff-Nickelprojekts Crawford („Crawford“) des Unternehmens, das sich 42 Kilometer nördlich von Timmins (Ontario) befindet, an die Porcupine Station von Hydro One ermöglichen. Die Übertragungsleitung, die Crawford mit der Porcupine Station verbindet, soll für das Unternehmen im Rahmen des zuvor angekündigten Projekts mit der Taykwa Tagamou Nation gebaut werden.

Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company, sagte: „Die heutige Ankündigung mit Hydro One ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des Crawford Nickel-Projekts. Mit der Aufnahme der technischen Arbeiten, die für den Anschluss von Crawford über eine von unserem Partner, der Taykwa Tagamou Nation, zu bauende Übertragungsleitung erforderlich sind, legen wir den Grundstein für eine zuverlässige Stromversorgung und den weiteren Fortschritt von Crawford. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften, während wir eines der weltweit führenden Nickelprojekte vorantreiben.“

Im Rahmen der Vereinbarungen wird Hydro One mit den detaillierten Ingenieurs- und Planungsarbeiten für den Leitungsanschluss und den Stationseingang an der Porcupine Station beginnen. Dieser Umfang umfasst die für den Anschluss von Crawford erforderlichen Vorbereitungen, Planungen und Beschaffungen sowie die damit verbundenen Ingenieursarbeiten und die Beschaffung von Ausrüstung mit langer Lieferzeit, darunter ein 230-kV-Leistungsschalter. Nach Abschluss der technischen Arbeiten wird das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit Hydro One über den Beginn der Bauarbeiten in Porcupine abschließen, um den Netzanschluss des Crawford-Projekts zu ermöglichen.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen der Kategorie „ “, das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero Nickel TM , NetZero Cobalt TM und NetZero Iron TM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

