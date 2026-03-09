    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT Aktie mit starker Tagesperformance - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +4,72 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +4,72 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 77,60, mit einem Plus von +4,72 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HENSOLDT über einen Zuwachs von +4,06 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -5,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,50 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,76 %
    1 Monat -5,34 %
    3 Monate +4,06 %
    1 Jahr +14,46 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen erwarteter Kursstärke durch gestiegene Rüstungsnachfrage und dem aktuellen Kursrückgang von HENSOLDT; Debatten über fundamentale Expansionen (Standortausbau, Zukäufe), mögliche staatliche Nachrichtensperre, Vorwürfe, Großanleger würden billig akkumulieren, sowie Unsicherheit bzgl. Bewertung und Handelsverhalten.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,99 Mrd. € wert.

    Dax von Ölpreisrally gezeichnet - Verluste etwas reduziert


    Die Anleger schauen am Montag weiterhin nervös auf die Entwicklung am Ölmarkt. Die weiter zugespitzte Lage im Nahen Osten drückte den Dax im frühen Handel auf ein Zehnmonatstief. Der Druck ließ allerdings im Laufe des Morgens etwas nach, als eine …

    Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart


    Der Marinetechnikspezialist Gabler ist am Montag im sehr schwachen Börsenumfeld erfolgreich gestartet. Erstmals gehandelt wurden die Papiere der Lübecker zu 47,20 Euro und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 44 Euro. Dabei kamen ihnen …

    Börsenstart Europa - 09.03. - MDAX schwach -3,68 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +4,45 %
    -5,76 %
    -5,34 %
    +4,06 %
    +14,46 %
    +119,47 %
    +459,82 %
    +366,27 %
