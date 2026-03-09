HENSOLDT Aktie mit starker Tagesperformance - 09.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +4,72 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 77,60€, mit einem Plus von +4,72 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HENSOLDT über einen Zuwachs von +4,06 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -5,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,50 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,76 % 1 Monat -5,34 % 3 Monate +4,06 % 1 Jahr +14,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen erwarteter Kursstärke durch gestiegene Rüstungsnachfrage und dem aktuellen Kursrückgang von HENSOLDT; Debatten über fundamentale Expansionen (Standortausbau, Zukäufe), mögliche staatliche Nachrichtensperre, Vorwürfe, Großanleger würden billig akkumulieren, sowie Unsicherheit bzgl. Bewertung und Handelsverhalten.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,99 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

