    Putin sichert Modschtaba Chamenei Russlands Unterstützung zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin gratuliert Chamenei und sichert Hilfe zu
    • Russland kritisiert US/Israel-Angriffe Beileid
    • Enge Russland-Iran Abkommen ohne Beistand auch
    Putin sichert Modschtaba Chamenei Russlands Unterstützung zu
    MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat Modschtaba Chamenei zu der Ernennung zum neuen obersten Führer Irans in einem Telegram gratuliert. "Jetzt, da der Iran mit bewaffneter Aggression konfrontiert ist, wird Ihre Arbeit in diesem hohen Amt sicher viel Mut und Selbstaufopferung erfordern. Ich bin sicher, dass Sie das Werk Ihres Vaters mit Ehre fortsetzen und das iranische Volk angesichts der schweren Prüfungen zusammenhalten werden", hieß es in dem vom Kreml veröffentlichten Schreiben.

    Russland pflegt zum Iran traditionell sehr enge Beziehungen. Beide Länder hatten im vergangenen Jahr auch eine strategische Partnerschaft besiegelt, die auch eine militärische Zusammenarbeit, aber - anders als zwischen Russland und Nordkorea - keinen gegenseitigen Beistand vorsieht, sollte eines der Länder angegriffen werden. Iran ist ein wichtiger Rüstungskunde Russlands.

    "Ich möchte unsererseits unsere unveränderte Unterstützung für Teheran und unsere Solidarität mit unseren iranischen Freunden bekräftigen. Russland war und bleibt ein verlässlicher Partner der Islamischen Republik", schreibt Putin weiter. "Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Bewältigung der vor Ihnen liegenden schwierigen Aufgaben sowie gute Gesundheit und Kraft."

    Russland verurteilt Vorgehen der USA und Israels gegen Iran

    Der Kremlchef hatte die Tötung von Modschtabas Vater Ajatollah Ali Chamenei zu Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran scharf verurteilt. Modschtaba Chamenei überlebte den Angriff am 28. Februar, verlor dabei jedoch seine Frau und einen Sohn.

    Der russische Botschafter in Großbritannien, Andrej Kelin, drückte in einem Interview des Senders Sky News, Teheran sein Mitgefühlt aus. Er kritisierte die Angriffe auf den Iran als "unfair". "Wir sind nicht neutral", sagte der Diplomat. Gleichwohl unterhält Russland Beziehungen zu Israel und den USA sowie zu den Golfstaaten und ruft immer wieder zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts auf.

    Die "derzeitige Logik", dass der Iran für alles verantwortlich gemacht werde, verstehe Russland nicht, sagte der Botschafter. Niemand sage, dass die USA und Israel zuerst angegriffen hätten, und der Iran nur reagiere. Auf eine Frage des Reporters nach Hilfe wiederholte Kelin frühere Kremlangaben, nach denen der Iran bisher keine Unterstützung angefordert habe/mau/DP/stw






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
