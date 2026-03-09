Saudis folgen Nachbarländern
Saudis drosseln Öl – steckt viel mehr dahinter als bislang bekannt?
Saudi Aramco drosselt die Ölproduktion auf zwei Ölfeldern und wirft zugleich Millionen Barrel auf den Spotmarkt.
Saudi Aramco hat am Montag damit begonnen, die Produktion auf zwei seiner Ölfelder zu drosseln, wie Reuters auf Berufung von zwei Quellen berichtet. In welchem Umfang die Produktion gedrosselt wurde, war zunächst unklar. Mehrere Nachbarländer Saudi-Arabiens haben ihre Produktion ebenfalls gedrosselt.
Darüber hinaus berichtet Bloomberg, dass der saudische Ölkonzern in den letzten Tagen rund 4,6 Millionen Barrel Rohöl auf dem Spotmarkt angeboten hat. Saudi Aramco verkauft Rohöl üblicherweise über langfristige Verträge und nicht am Spotmarkt, was verdeutlicht, wie sehr die seltenen Ausschreibungen einen Markt unter Druck widerspiegeln.
Laut dem Bericht wurde ein Teil der Lieferung von einem Supertanker in der Nähe von Taiwan aus geliefert, während der Rest in einem Hafen an der Küste des Roten Meeres und auch in Ain Sokhna in Ägypten verladen werden sollte. Saudi Aramco lehnte eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 102,9USD auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.