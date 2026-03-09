Saudis drosseln Öl – steckt viel mehr dahinter als bislang bekannt?

Saudi Aramco hat am Montag damit begonnen, die Produktion auf zwei seiner Ölfelder zu drosseln, wie Reuters auf Berufung von zwei Quellen berichtet. In welchem ​​Umfang die Produktion gedrosselt wurde, war zunächst unklar. Mehrere Nachbarländer Saudi-Arabiens haben ihre Produktion ebenfalls gedrosselt.

Darüber hinaus berichtet Bloomberg, dass der saudische Ölkonzern in den letzten Tagen rund 4,6 Millionen Barrel Rohöl auf dem Spotmarkt angeboten hat. Saudi Aramco verkauft Rohöl üblicherweise über langfristige Verträge und nicht am Spotmarkt, was verdeutlicht, wie sehr die seltenen Ausschreibungen einen Markt unter Druck widerspiegeln.