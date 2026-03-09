Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 171,3 auf Tradegate (09. März 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -7,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 135,86 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +27,76 %/+35,89 % bedeutet.