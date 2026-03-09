ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform'
- Bernstein belässt Airbus auf Outperform kurzfr
- Auftragsbestand sichert Produktion ~10Jahre OK.
- Hohe Ölpreise drücken Airlines; Favoriten: B/S
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 171,3 auf Tradegate (09. März 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -7,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 135,86 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +27,76 %/+35,89 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.
Guten Morgen KLumpur (abgemeldet),
Wenn Du es schon vorher weißt, warum verkaufst Du dann nicht jetzt und willst warten, bis die Aktie die nächsten 3 Tage weiter fällt?