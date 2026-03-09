    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Energieschock sorgt für Panik

    1605 Aufrufe 1605 1 Kommentar 1 Kommentar

    Alarm an der Wall Street: Stratege erhöht Crash-Wahrscheinlichkeit auf 35%

    Der Krieg mit Iran treibt Öl über 100 US-Dollar und lässt Investoren nervös werden. Starstratege Ed Yardeni erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Börsen-Crashs deutlich – und sieht die Fed in einem gefährlichen Dilemma.

    Für Sie zusammengefasst
    Energieschock sorgt für Panik - Alarm an der Wall Street: Stratege erhöht Crash-Wahrscheinlichkeit auf 35%
    Foto: Unsplash

    Die Risiken für die US-Aktienmärkte nehmen nach Einschätzung des bekannten Marktstrategen Ed Yardeni deutlich zu. Angesichts der eskalierenden militärischen Auseinandersetzung mit Iran hebt der Analyst die Wahrscheinlichkeit eines starken Börsenrückgangs in diesem Jahr auf 35 Prozent an. Zuvor hatte er das Risiko nur bei 20 Prozent gesehen. Das meldete Bloomberg am Montag.

    Gleichzeitig senkte der Industrieveteran Yardeni die Chance auf einen sogenannten "Melt-up" – also eine Rallye, die vor allem von Anleger-Euphorie und weniger von Fundamentaldaten getragen wird – drastisch. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt nun nur noch bei 5 Prozent statt zuvor 20 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.106,03€
    Basispreis
    4,61
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.150,00€
    Basispreis
    4,40
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auslöser der Neubewertung ist vor allem der sprunghafte Anstieg der Energiepreise. Öl notiert inzwischen über der Marke von 100 US-Dollar je Barrel, während Investoren zunehmend mit einem längeren Konflikt im Nahen Osten rechnen. Höhere Energiekosten könnten weltweit Wachstum bremsen und gleichzeitig den Inflationsdruck erhöhen.

    Damit gerät auch die US-Notenbank Fed in eine schwierige Lage. Steigende Ölpreise könnten die Inflation anheizen, während eine wirtschaftliche Abkühlung gleichzeitig das Risiko steigender Arbeitslosigkeit erhöht. Für die Federal Reserve bedeutet das ein klassisches Zielkonflikt-Szenario zwischen Preisstabilität und Beschäftigung.

    Hedgefonds bauen unterdessen verstärkt Short-Positionen in US-Aktien-ETFs auf, während der Volatilitätsindex VIX auf den höchsten Stand seit April gestiegen ist. Auch die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve wurden deutlich nach hinten verschoben. Statt im Sommer rechnen viele Investoren nun frühestens im September mit einer ersten Zinssenkung.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6971,78Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energieschock sorgt für Panik Alarm an der Wall Street: Stratege erhöht Crash-Wahrscheinlichkeit auf 35% Der Krieg mit Iran treibt Öl über 100 US-Dollar und lässt Investoren nervös werden. Starstratege Ed Yardeni erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Börsen-Crashs deutlich – und sieht die Fed in einem gefährlichen Dilemma.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     