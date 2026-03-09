GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 490 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 5,832EUR auf Tradegate (09. März 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,4

Kursziel alt: 4,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



