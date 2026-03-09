GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter müssten zunächst Erfolge vorweisen, schrieb James Quigley am Montag im Nachgang jüngster Zahlen. Die Anleger warteten vor allem, was der neue Konzernchef ändern könne./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 107,4EUR auf Tradegate (09. März 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
