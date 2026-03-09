Hugo Boss will eigene Aktien zurückkaufen - Mindestdividende von 4 Cent geplant
- Hugo Boss kauft bis Ende 2027 Aktien €200 Mio.
- Vorstand schlägt Mindestdividende 0,04€ je Akt
- Rendite ähnlich 2024; Konzern bleibt flexibel.
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzerns Hugo Boss will bis Ende 2027 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Details zum Aktienrückkaufprogramm wie etwa das Startdatum soll es vor Beginn des Programms geben, wie das Unternehmen am Montag in Metzingen mitteilte. Der Kauf der Aktien soll aus dem Barmittelzufluss finanziert werden. Die zurückerworbenen Papiere will der Modekonzern einziehen.
Gleichzeitig wollen der Vorstand und der Aufsichtsrat den Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr nur das gesetzliche Minimum ausschütten. Der Hauptversammlung soll eine Mindestdividende je Aktie von 4 Cent vorgeschlagen werden, teilte Hugo Boss weiter mit. Ein Jahr zuvor hatten die Aktionäre noch 1,40 Euro je Anteilsschein bekommen.
Im Schnitt würde mit der Mindestdividende und dem Aktienrückkauf eine jährliche Aktionärsrendite erzielt, die in etwa dem für 2024 ausgeschütteten Niveau entspreche. Zudem werde damit das Unternehmen finanziell flexibler, hieß es.
Die Aktie konnte von der Ankündigung des Aktienrückkaufs nur kurz profitieren und gab entsprechende Kursgewinne schnell wieder ab./mne/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 35,35 auf Tradegate (09. März 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -4,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -7,67 %/+11,92 % bedeutet.
Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
Ich bin hier seit ein paar Tagen wieder eingestiegen, da ich eh und jeh schon von den Produkten von HB überzeugt bin und denke das auf diesem Niveau wirklich alle Risiken eingearbeitet sind.
Der Gewinn ist nach Auszahlung der Dividende. Es wurde bisher ca.die hälfte des Gewinns als Dividende ausgezahlt. Also bitte die Hausaufgaben richtig machen.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.