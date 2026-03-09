Redcare Pharmacy Aktie - Kurs auf Talfahrt - 09.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von -5,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,63€, mit einem Minus von -5,93 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Redcare Pharmacy insgesamt ein Minus von -36,10 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -33,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -39,89 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,01 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -33,94 % 1 Monat -38,56 % 3 Monate -36,10 % 1 Jahr -67,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um Redcare Pharmacy: Kurzfristig fällt der Kurs trotz wachsender Margen und zweistelligem Umsatz, während die Bewertung bei ca. 0,8 Mrd. Euro liegt. Anleger hoffen auf Break-even 2027, während 2026 noch Verluste erwartet werden. Diskussionen drehen sich auch um sinnvolle Einstiege (ca. 40–30 Euro) und um Inventar-/Lagerhaltungsrisiken im E-Rezept-Geschäft als potenzielle Belastung oder Treiber. Shortseller-/Technik-Argumente kommen ebenfalls vor.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 817,79 Mio.EUR € wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.