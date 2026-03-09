Bärenattacke Gold fällt auf 5.088,63 USD

-1,91 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,08 % 1 Monat +1,76 % 3 Monate +22,68 % 1 Jahr +76,15 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 5.088,63. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.817,21USD. Heute notiert Gold bei 5.088,63USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.800,24USD wert – ein Zuwachs von +180,02 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und überwiegend vorsichtig. Es fehlen klare Kurs- oder Fundamentaldaten; Beitrag 1 nennt nur einen sehr geringen Wochenverlauf (0,27% zum Freitag – teils auch −1,89%). Ölkurs, Petrodollar und Minenkosten dominieren die Debatte, konkrete bullische Signale fehlen. Insgesamt eher zurückhaltende Erwartung.