Goldpreis
Bärenattacke Gold fällt auf 5.088,63 USD
Gold bricht ein und fällt auf 5.088,63 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,08 %
|1 Monat
|+1,76 %
|3 Monate
|+22,68 %
|1 Jahr
|+76,15 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.817,21USD. Heute notiert Gold bei 5.088,63USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.800,24USD wert – ein Zuwachs von +180,02 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und überwiegend vorsichtig. Es fehlen klare Kurs- oder Fundamentaldaten; Beitrag 1 nennt nur einen sehr geringen Wochenverlauf (0,27% zum Freitag – teils auch −1,89%). Ölkurs, Petrodollar und Minenkosten dominieren die Debatte, konkrete bullische Signale fehlen. Insgesamt eher zurückhaltende Erwartung.
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,20EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,49EUR
|-0,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|289,56EUR
|-1,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|432,46EUR
|-0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,61EUR
|-1,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|674,15EUR
|-0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,96EUR
|-0,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,40EUR
|-0,92 %
|Long
|1
|0,00
|141,50EUR
|-0,81 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,816EUR
|+2,82 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.