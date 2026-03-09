    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    Dax-Wert mit frischen Zahlen

    GEA überrascht mit optimistischem Ausblick – reicht das für neue Kursfantasie?

    GEA startet mit solidem Rückenwind ins neue Geschäftsjahr. Rekordaufträge sorgen für gute Visibilität, doch höhere Investitionen belasten den freien Cashflow. Experten sehen aktuell nur begrenztes Kurspotenzial.

    Dax-Wert mit frischen Zahlen - GEA überrascht mit optimistischem Ausblick – reicht das für neue Kursfantasie?
    Der Anlagenbauer GEA Group hat mit seinem Ausblick für 2026 die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Das Unternehmen rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent. Der Mittelwert der Prognose liegt damit über den aktuellen Markterwartungen.

    Auch bei der Profitabilität zeigt sich der Konzern zuversichtlich. Für die EBITDA-Marge vor Restrukturierung stellt GEA eine Spanne von 16,6 bis 17,2 Prozent in Aussicht. Damit liegt das obere Ende der Prognose bereits im Zielkorridor der langfristigen Strategie "Mission 2030".

    Diese sieht unter anderem ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts sowie eine EBITDA-Marge von 17 bis 19 Prozent vor. Die Ziele wurden vom Management nun erneut bestätigt.

    Analysten sehen den Ausblick insgesamt im Rahmen der Erwartungen. Besonders der Mittelwert beim Umsatzwachstum liege leicht über dem Konsens. Gleichzeitig gilt GEA traditionell als vorsichtig bei der Jahresprognose, sodass im Jahresverlauf noch Anpassungen möglich sein könnten.

    Zwei Punkte im Ausblick könnten jedoch genauer beobachtet werden: Die geplanten Investitionen von rund 240 Millionen Euro liegen deutlich über den bisherigen Erwartungen der Analysten und könnten den freien Cashflow belasten. Zudem rechnet GEA mit einer Steuerquote von 28 bis 30 Prozent und damit leicht über bisherigen Annahmen. Insgesamt dürfte der Markt die Zahlen dennoch leicht positiv aufnehmen, da der Ausblick bereits weitgehend eingepreist war.

    Für zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte in den kommenden Wochen eine mögliche Übernahme sorgen. Der Konzern gehört gemeinsam mit dem italienischen Maschinenbauer Coesia zu den Interessenten für den Verpackungsspezialisten Syntegon, der vom Finanzinvestor CVC Capital Partners verkauft werden soll.

    Die Aktie steckt nach einer starken Phase im Jahr 2024 seit Monaten in der Seitwärtsbegewung fest. Die Papiere hätten schon einiges eingepreist und seien derzeit angemessen bewertet, schreibt DZ-Bank-Analyst Thorsten Reigber. Sowohl die DZ-Bank als auch Warburg Research bleiben deshalb bei ihrer "Halten"-Empfehlung.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
