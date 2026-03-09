Gericht genehmigt Bekanntmachung des vorgeschlagenen Sammelklagevergleichs für Landwirte, Landschaftsgärtner und andere, die Unkrautvernichtungsmitteln ausgesetzt waren

Mit dem vorgeschlagenen Vergleich werden die Behauptungen ausgeräumt, dass die Exposition gegenüber Roundup und anderen Unkrautvernichtungsmitteln auf Glyphosatbasis Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) verursacht, eine Blutkrebsart, die sich erst 10 bis 15 Jahre nach der Exposition entwickeln kann. Monsanto bestreitet alle Vorwürfe des Fehlverhaltens und der Haftung. Der Gerichtshof hat keine Feststellungen zur Begründetheit der Klagen getroffen.

ST. LOUIS, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm und Ketchmark & McCreight P.C. geben bekannt, dass der Circuit Court of the City of St. Louis, State of Missouri, die vorläufige Genehmigung eines vorgeschlagenen Sammelklagevergleichs in Höhe von bis zu 7,25 Milliarden Dollar in King v. Monsanto Company erteilt hat. Das Gericht hat dem Vergleich vorläufig zugestimmt und ein umfassendes Informationsprogramm genehmigt, um die Personen, die möglicherweise zur Vergleichsgruppe gehören, über ihre Rechte und Möglichkeiten zu informieren.

„Diese Vereinbarung soll sicherstellen, dass Menschen, bei denen infolge ihrer Roundup-Exposition ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde, und diejenigen, die in Zukunft an NHL erkranken könnten, geschützt werden und Zugang zu einer sinnvollen Entschädigung haben, ohne die Risiken und Verzögerungen eines fortgesetzten Rechtsstreits", sagte Christopher Seeger von Seeger Weiss LLP, Anwalt der derzeitigen Kläger.

Eric D. Holland von der Anwaltskanzlei The Holland Law Firm, der Anwalt der künftigen Kläger, erklärte: „Dieser Vergleich bietet den Opfern und ihren Familien, die seit Jahren warten und derzeit großen Risiken ausgesetzt sind, die ihre Ansprüche zum Erlöschen bringen könnten, Entschädigung und Sicherheit. Wichtig ist auch, dass die Entschädigung der Opfer für die nächsten zwei Jahrzehnte festgeschrieben wird."

Wer ist eingeschlossen

Die Sammelklägergruppe umfasst im Allgemeinen Landwirte, Landschaftsgärtner, Platzwarte, Gärtner und andere Personen, die vor dem 17. Februar 2026 in den Vereinigten Staaten mit Roundup oder anderen Unkrautvernichtungsmitteln auf Glyphosatbasis in Kontakt gekommen sind. Personen, bei denen nach der Exposition NHL diagnostiziert wurde, können Anspruch auf Leistungen haben, ebenso wie Personen, die exponiert sind, bei denen aber noch keine Diagnose gestellt wurde. Familienmitglieder und Vertreter von verstorbenen, minderjährigen oder geschäftsunfähigen Mitgliedern der Klasse können ebenfalls einbezogen werden.